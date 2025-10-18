Catamarca: detienen en Tinogasta a un joven de 21 años que conducía peligrosamente una moto, junto a un adolescente de 15 que portaba marihuana

En los primeros minutos de la medianoche de hoy sábado, a las 00:10, efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta se hicieron presentes en la calle Moreno S/N° de esa Ciudad del Departamento Homónimo, y procedieron al arresto de un joven de 21 años, quien habría sido sorprendido, en compañía de un adolescente de 15 años de edad, a bordo de una motocicleta Motomel 110 cc., de color bordó, que fue incautada, realizando maniobras peligrosas.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron entre las prendas de vestir del adolescente, trece (13) envoltorios de plástico con una sustancia herbácea, en virtud de lo cual dieron intervención a sus pares del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Tinogasta), quienes al realizar la prueba de campo correspondiente, corroboraron que se trataría de marihuana, que quedó en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal.

Finalmente, el arrestado fue trasladado y alojado por término de Ley en la dependencia policial, por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.