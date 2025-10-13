Catamarca: detienen al acompañante de una moto que atropelló a dos jóvenes en la Capital

Hoy, a las 00:50, mientras personal de la Comisaría Octava realizaba recorridos preventivos por la intersección de las calles Hungría y Lucas Barrionuevo, aprehendió a un joven de apellidos Ocampo Navarro (18).

Esta persona, circulaba como acompañante en una motocicleta tipo 110 cc., junto a otro sujeto, que se dio a la fuga, y por causas que se investigan habrían embestido a una joven de 21 años y a un adolescente de 16 años de edad, cuando circulaban a pie por la zona, para luego descender del rodado y agredirlos verbal y físicamente.

Finalmente, el ahora aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a seguir, mientras que se invitó a los progenitores del jovencito y a la damnificada a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 8.