Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a una pareja de jóvenes por el robo de un celular

En la mañana de hoy, a las 08:00, en la calle Costanera Diaguitas del barrio Eva Perón, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a una jovencita y a un joven de apellidos Castro (18) y Varela (21) respectivamente, quienes fueron sindicados por una mujer de 56 años de edad, como los presuntos autores de haberle sustraído un teléfono celular Motorola G-22, de color azul, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a seguir, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7.

  • Catamarca: un puma capturado en el Norte de la Capital fue trasladado al CAPE (Video)

    Catamarca: un puma capturado en el Norte de la Capital fue trasladado al CAPE (Video)

    Desde la Secretaría de Medio Ambiente se informó que un puma localizado está noche en el norte capitalino fue trasladado al centro de recepción ubicado en el CAPE. Además, se indicó que el felino quedará en resguardo y en las próximas horas será examinado por la médica veterinaria y se determinará si puede retornar a…

  • Catamarca: detienen a una pareja de jóvenes por el robo de un celular

    Catamarca: detienen a una pareja de jóvenes por el robo de un celular

    En la mañana de hoy, a las 08:00, en la calle Costanera Diaguitas del barrio Eva Perón, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a una jovencita y a un joven de apellidos Castro (18) y Varela (21) respectivamente, quienes fueron sindicados por una mujer de 56 años de edad, como los presuntos autores de haberle sustraído un teléfono celular Motorola G-22, de…

  • ATE convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre

    ATE convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre

    El gremio de estatales ATE convocó este martes a paro nacional el miércoles 19 de noviembre, con movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias. Así lo definió ATE a través de un plenario federal que se realizó en la…

  • Catamarca: atraparon a un ladrón de motos en la Capital

    Catamarca: atraparon a un ladrón de motos en la Capital

    A las 13:00 de la tarde de hoy, efectivos de la Comisaría Tercera tomaron conocimiento de que en inmediaciones a la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”, una persona del sexo masculino habría intentado sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la zona. Rápidamente y con las características recabadas, en la plaza Jorge Bermúdez, los policías observaron al…

  • “Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

    “Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

    La Caja de Créditos de Catamarca, a través de su Departamento de Juego Responsable, lanzó el concurso creativo “Tu Mejor Jugada: Jóvenes comprometidos con el juego responsable”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia. El certamen busca prevenir y concientizar sobre el consumo problemático de los…

  • Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

    Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

    En la calle Hermanas Villagrán S/N°, inmediaciones al barrio 50 Viviendas, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, motoristas del GAM-Pampa dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su propio hijo la habría agredido físicamente para luego cometer un ilícito en perjuicio de su hermana, de 31 años de edad,…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4