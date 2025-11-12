Catamarca: detienen a una pareja de jóvenes por el robo de un celular

En la mañana de hoy, a las 08:00, en la calle Costanera Diaguitas del barrio Eva Perón, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a una jovencita y a un joven de apellidos Castro (18) y Varela (21) respectivamente, quienes fueron sindicados por una mujer de 56 años de edad, como los presuntos autores de haberle sustraído un teléfono celular Motorola G-22, de color azul, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a seguir, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7.