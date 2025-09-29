Catamarca: detienen a una mujer y secuestran marihuana en un puesto caminero de Paclín

A las 07:20 de la mañana de hoy, mientras personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaba control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la ruta nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, procedió a controlar un colectivo de larga distancia.

Al identificar a los pasajeros, con la colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial, y la ayuda del can Nerón, adiestrado para detectar estupefacientes, los policías encontraron en un bolso que pertenecería a una mujer de 36 años, cuatro (04) paquetes plateados, con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de unos 4,300 kg., de marihuana, por lo que quedaron en calidad de secuestro al igual que un (01) teléfono celular IPhone y dos (02) tickets de equipaje.

Ante lo sucedido, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.