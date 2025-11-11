Catamarca: detienen a una mujer y secuestran cocaína en La Paz

En la jornada de ayer, mientras personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaba control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del ingreso Norte a la Ciudad de Recreo, Departamento La Paz, procedió a controlar un colectivo de larga distancia que provenía de la Ciudad de Frías, Provincia de Santiago del Estero.

Al identificar a los pasajeros, los policías se percataron que una joven mujer de 28 años de edad, ocultaba en el asiento del micro, un (01) paquete con una sustancia tipo polvo granulado de color blanco, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de unos 237.6 Gramos de probable Cocaína, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un (01) teléfono celular LG y un (01) ticket de equipaje.

Ante lo sucedido, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.