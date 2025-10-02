Catamarca: detienen a una mujer por sustraer dinero a un adulto mayor en un comercio del centro de la Capital

Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 1, por un hombre de 82 años de edad, en la que manifestó que mientras se encontraba en un local comercial de la Peatonal Rivadavia, una persona del sexo femenino le habría sustraído dinero en efectivo del interior de un bolso negro, para luego subirse a un vehículo de alquiler y emprender la huida, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó a cabo tareas de su especialidad y se constituyó en un domicilio del Barrio La Ribera, donde materializó un registro domiciliario.

En la vivienda y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7, los policías secuestraron prendas de vestir, que habría utilizado la presunta autora al momento de cometer el ilícito, como así también arrestaron en averiguación del hecho a la mujer de apellido Villagra (43), quien fue puesta a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.