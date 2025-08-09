Catamarca: detienen a una mujer denunciada por el robo de un celular

A las 23:20, de la noche de ayer, se hizo presente de manera espontánea en la Seccional Primera un hombre mayor de edad, quien manifestó que mientras se encontraba junto a una mujer, ésta le habría sustraído un teléfono celular Samsung, para luego emprender la huida.

Rápidamente, con las características brindadas y la colaboración de sus pares del COEM-Kappa, en calle Tucumán al 1.100, el personal interviniente aprehendió a la presunta autora del hecho, una joven de apellido Castro (18) y recuperó el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente quedó alojada en la Comisaría de la Mujer, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.