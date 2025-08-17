Catamarca: detienen a una joven pareja y recuperan elementos de un cuantioso robo

En la tarde de ayer, mientras personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaba un operativo de control vehicular e identificación de personas en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado en la ruta nacional N° 38, de la localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, a solicitud de sus pares de la División Investigaciones procedió a controlar un automóvil Peugeot 208, de color gris, conducido por un joven de 23 años de edad, de apellido Figueroa, quien habría sido observado a través de cámaras de seguridad sustrayendo materiales de construcción y herramientas varias de un local comercial, como así también obraba con un requerimiento Judicial ordenado por la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo de la Dra. Deolinda Valeria Reyes.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un teléfonos celulares marca iPhone e hicieron lo propio con el rodado que también figuraba con un pedido de secuestro, por lo que el personal policial interviniente arrestó en averiguación del hecho al conductor y a su acompañante, una joven mujer de apellido Moreno (22).

Más tarde, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, en un domicilio ubicado en inmediaciones a la esquina de la avenida José Figueroa y Maestro Quiroga de esta Ciudad Capital.

En el lugar, los investigadores secuestraron una amoladora, un rotomartillo, dos fresas metálicas, cinco cajas de alambre, y una caja de discos de corte. Los policías también incautaron tres amoladoras SKIL, dos soldadoras Inverter, dos motosierras marcas DUCATI y SHIMAHA, cuatro juegos de Led, una escuadra magnética, dos electrodos, un juego de Llaves “L”, una plomada, un soplete cortador, un medidor de presión, seis amoladoras BOSCH, seis paneles plafón, una llave de impacto, ocho cajas de lijas, un DVR marca Hikvisión de color negro, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.