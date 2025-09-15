Catamarca: detienen a una joven de 20 años por golpear a su pareja de 18

Por solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Sexta se hizo presente en la Peatonal N° 22 del barrio Libertador II, donde procedió a la aprehensión de una joven mujer de apellido Giménez (20), quien habría agredido físicamente a su pareja, un joven de 18 años de edad.

Por el hecho, la ahora aprehendida fue trasladada y alojada en Comisaría de la Mujer a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.