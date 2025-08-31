Catamarca: detienen a un “revienta vidrieras” en pleno centro de la Capital

A la 05:00 de la madrugada de hoy, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Seccional Primera llegaron hasta la intersección de las calles Zurita y Vicario Segura, donde aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Pacheco (30), quien fue sido sindicado por un hombre de 43 años de edad, como el presunto autor de haber provocado la rotura de una vidriera de un local comercial ubicado en la esquina de las calles Mate de Luna y Tucumán, donde sustrajo un (01) reloj pulsera marca SOHO, y cuatro (04) cajas con auriculares inalámbricos de distintas marcas, que quedaron en calidad de secuestro.

Finalmente, los policías pusieron al supuesto autor del ilícito a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a seguir.