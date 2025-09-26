Catamarca: detienen a un motociclista luego de una persecución

Mientras personal del Grupo Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaba recorridos por cercanías a la manzana “I”, del barrio San Antonio Sur, observó que un motociclista, que al notar la presencia de las unidades móviles, se habría dado a la fuga, iniciándose una persecución que finalizó a los pocos metros con la aprehensión de un joven de apellido Álvarez (24) y al secuestro de una motocicleta Honda CG 150 cc., en la que circulaba.

En ese momento, esta persona opuso resistencia a la autoridad, en virtud de lo cual fue trasladada y alojada en la Seccional Novena, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.