Catamarca: detienen a un joven y le secuestran marihuana en Santa María

Durante la madrugada y la mañana de ayer sábado, luego de arduas tareas investigativas referidas a supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa María), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, materializaron dos allanamientos en un domicilio ubicado en el barrio Virgen del Valle y en un local comercial de la avenida 9 de Julio S/N°, de esa Ciudad del Departamento homónimo.

Al irrumpir en los inmuebles, con la colaboración de sus pares del Grupo Infantería de la Jefatura de Zona “D”, los investigadores secuestraron dieciocho (18) envoltorios de plástico y dos (02) frascos de vidrio que contenían una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro, al igual que ciento ocho (108) semillas de la variedad Cannabis Sativa y un (01) teléfono celular.

Al finalizar las medidas Judiciales, un joven de 28 años de edad fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.