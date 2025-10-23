Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a un joven violento en Valle Viejo

En la mañana de hoy, a las 10:40, a través del SAE-911, efectivos de la Comisaría de San Isidro tomaron conocimiento que en un domicilio ubicado en la calle Congresal Acevedo S/N°, de esa Localidad del Departamento Valle Viejo, un joven intentaba agredir al propietario del inmueble.

Al llegar, los uniformados constataron el hecho y procedieron a la aprehensión del presunto autor, un joven de apellido Castro (20), quien fue trasladado a la Seccional, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10.

  • Catamarca: detienen a un joven violento en Valle Viejo

    Catamarca: detienen a un joven violento en Valle Viejo

    En la mañana de hoy, a las 10:40, a través del SAE-911, efectivos de la Comisaría de San Isidro tomaron conocimiento que en un domicilio ubicado en la calle Congresal Acevedo S/N°, de esa Localidad del Departamento Valle Viejo, un joven intentaba agredir al propietario del inmueble. Al llegar, los uniformados constataron el hecho y procedieron a la aprehensión…

  • Se lanzó la Expo Catamarca 2025 con eje en el desarrollo e integración regional

    Se lanzó la Expo Catamarca 2025 con eje en el desarrollo e integración regional

    Entre los días 25 y 26 de noviembre se desarrollará en el Predio Ferial la Expo Catamarca, un evento definido como binacional ya que se integrarán actores de diferentes rubros de la producción de Argentina y Chile, con el objetivo de potenciar el intercambio comercial, las inversiones y el desarrollo turístico entre las regiones que…

  • Comenzó en Catamarca el Curso de Árbitro Asistente de Fútbol en el Nodo Tecnológico

    Comenzó en Catamarca el Curso de Árbitro Asistente de Fútbol en el Nodo Tecnológico

    Con una importante convocatoria, se dio inicio al Curso de Árbitro Asistente de Fútbol en el Nodo Tecnológico, marcando el comienzo de una nueva instancia de formación deportiva impulsada por la escuela municipal de árbitros con el apoyo de la Municipalidad de La Capital. El acto de apertura, que tuvo una duración de 30 minutos,…

  • Lado B en Catamarca presenta a Llamón Fusión en la Escuela de Orfebrería

    Lado B en Catamarca presenta a Llamón Fusión en la Escuela de Orfebrería

    El ciclo de acústicos Lado B vuelve este jueves 30 de octubre con la presentación de la banda Llamón Fusión, esta vez en nuevo espacio: en la Escuela de Orfebrería, en Acosta Villafañe 1610 de la capital de Catamarca. Llamón Fusión es un proyecto musical impulsado por la libertad de expresión y la necesidad de…

  • Catamarca: Lleguemos al Barrio realizó más de 250 atenciones en el Barrio Ongolí

    Catamarca: Lleguemos al Barrio realizó más de 250 atenciones en el Barrio Ongolí

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando para llegar a los lugares más alejados de la provincia, con el objetivo de brindar accesibilidad al sistema de salud a aquellos vecinos que viven en zonas alejadas de los centros de salud. En este contexto, el equipo del Programa “Lleguemos al Barrio” visitó el Barrio…

  • Catamarca: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual en Tinogasta

    Catamarca: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual en Tinogasta

    El juicio por jurado que se desarrolló en el Nodo de Punto Digital de Tinogasta concluyó este jueves con un veredicto de culpabilidad contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima. El proceso estuvo a cargo del juez director Dr. Marcelo Soria, con…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4