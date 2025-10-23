Catamarca: detienen a un joven violento en Valle Viejo

En la mañana de hoy, a las 10:40, a través del SAE-911, efectivos de la Comisaría de San Isidro tomaron conocimiento que en un domicilio ubicado en la calle Congresal Acevedo S/N°, de esa Localidad del Departamento Valle Viejo, un joven intentaba agredir al propietario del inmueble.

Al llegar, los uniformados constataron el hecho y procedieron a la aprehensión del presunto autor, un joven de apellido Castro (20), quien fue trasladado a la Seccional, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10.