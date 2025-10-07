Catamarca: detienen a un joven requerido por la Justicia

Numerarios de la Comisaría Décima se constituyeron en la intersección de las calles Buenos Aires y Vicario Segura, donde procedieron a la detención de un joven de apellido Samora (22).

Cabe señalar que, sobre esta persona obraba un requerimiento Judicial ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación, a cargo del Dr. Darío Jorge Palacios, por el supuesto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo todo en concurso real y en calidad de autor, en virtud de lo cual fue trasladada y alojada en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las directivas a cumplimentar.