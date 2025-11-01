Catamarca: detienen a un joven que quiso asesinar a un hombre utilizando un destornillador

A las 11:00 de la mañana de ayer viernes, en la intersección del pasaje Cristo Rey y calle Avellaneda y Tula, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un joven de apellido Vera (27).

Es porque habría amenazado de muerte a un hombre de 34 años de edad, para luego intentar agredirlo utilizando un destornillador, que quedó en calidad de secuestro, por lo finalmente fue trasladado a la Seccional Décima, que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur y se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 2.