Catamarca: detienen a un joven que quiso acuchillar a una mujer

A las 00:45 de hoy, a solicitud del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), personal de la Seccional Primera llegó hasta la calle Avellaneda y Tula, entre Chacabuco y Mota Botello, y procedió a la aprehensión de un joven de apellido Álvarez (27), quien momentos antes se habría tornado agresivo con una mujer de 50 años, para luego amenazarla con una cuchilla, que quedó en calidad de secuestro.

Por lo acontecido, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía del Distrito Este y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 1.