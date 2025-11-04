Catamarca: detienen a un joven que manejaba peligrosamente una moto y quiso agredir a personal policial

En la madrugada de hoy, a las 03:20, mientras numerarios del GAM-Pampa realizaban recorridos preventivos por la ruta provincial N° 41, en inmediaciones al barrio 32 Viviendas, de la localidad de San José de Piedra Blanca, Departamento Fray Mamerto Esquiú, aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Leiva (20), en virtud que, momentos antes, habría sido sorprendido realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta 110 cc., y al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga poniendo en riesgo su vida y la de otras personas que se encontraban en la vía pública.

Cabe hacer mención que, en ese momento, el joven habría intentado agredir físicamente al personal interviniente, por lo que quedó alojado en la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía del Distrito Este, desde donde se indicaron los pasos a seguir.