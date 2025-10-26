Catamarca: detienen a un joven que le robó el celular a su padre

Hoy, a las 20:00, por requerimiento del SAE-911, personal de la Seccional Novena se constituyó en una vivienda situada en la Manzana “E”, del barrio Santa Marta y se entrevistó con una joven mujer de 22 años de edad, quien adujo que su hermano le habría sustraído un (01) teléfono celular Motorola G42 a su padre, para luego darse a la fuga, en virtud de lo cual se la invitó a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 9.

Rápidamente y con las características recabadas, en la intersección de las calles Fray J. Gómez y Gerardo Mario Denett, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor de apellido Herrera (24), quien llevaba entre sus prendas de vestir el aparato de comunicación, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.