Catamarca: detienen a un joven que golpeó y amenazó de muerte a su suegra en Valle Viejo

Hoy, a las 08:20, personal de la Seccional de Santa Rosa se hizo presente en un domicilio ubicado en el barrio 115 Viviendas de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde se entrevistó con una mujer de 39 años de edad, quien comentó que su yerno la habría amenazado de muerte y agredido físicamente.

En ese momento, al notar la presencia policial, el presunto autor del hecho emprendió la fuga, despojándose de dos bolsas que en su interior contenían dos (02) sierras, un (01) disco de amoladora, un (01) serrucho y varios codos de PVC, que quedaron en calidad de secuestro, por lo que los policías iniciaron una persecución que culminó en un inmueble del barrio 80 viviendas, donde el sujeto se atrincheró en una habitación de la morada con dos niños, desde donde profería insultos.

Ante esta situación, los uniformados, conjuntamente con sus pares del Grupo Infantería de Zona Norte, procedieron a irrumpir en el inmueble, logrando reducir al joven de 26 años de edad, de apellido Ferreyra, como así también secuestraron una arma blanca con la cual amenazaba.

Finalmente, esta persona fue trasladada y alojada en la dependencia policial, tomando conocimiento de la situación la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a adoptar.