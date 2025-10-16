Catamarca: detienen a un joven que amenazó de muerte a su pareja

A las 19:15 de la tarde de ayer, se presentó de manera espontánea en la dependencia policial una joven mujer de 25 años de edad, quien adujo que su pareja la habría amenazado de muerte.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Décima llegaron hasta el Pasaje Cristo Rey al 200, donde aprehendieron al presunto autor del hecho, un joven de 24 años, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.