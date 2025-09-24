Catamarca: detienen a un joven presunto ladrón en barrio Santa Marta

Mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la calle José Brizuela, a la altura de una plaza del barrio Santa Marta, aprehendieron a un joven de 27 años de edad, de apellido Magliotto, quien al momento de ser identificado y al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, los uniformados habrían observado que en el interior de una mochila llevaba una caja con llaves térmicas, de la cual no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que quedó en calidad de secuestro, al igual que otros elementos.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada a la Comisaría Novena, que por jurisdicción corresponde, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.