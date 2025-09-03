Catamarca: detienen a un joven por violencia de género

A solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Quinta se hizo presente en calle La Pampa al 1.400 y se entrevistó con una joven de 24 años, quien manifestó que su expareja se habría tornado agresiva, para luego causarle daños a su teléfono celular.

Ante lo sucedido, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, un sujeto de 27 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste,.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.