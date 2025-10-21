Catamarca: detienen a un joven por pegarle a su pareja embarazada

Hoy, a las 02:50, a solicitud de SAE-911, personal de la Comisaría Cuarta se constituyó en inmediaciones a la avenida Gdor. Felipe Figueroa, entre Presidente Arturo Illia y calle Gdor. Dr. Julio Herrera, donde aprehendió a un sujeto de 28 años de edad, en virtud que, momentos antes, habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 30 años, quien estaría cursando un embarazo de unos 3 meses, por lo que debió ser asistida por profesionales médicos del SAME.

Cabe señalar que, durante el procedimiento, esta persona arrojó golpes de puño y puntapiés a los uniformados, por lo que fue reducida y trasladada a la dependencia policial, tomando conocimiento la Fiscalía del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las directivas a seguir.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.