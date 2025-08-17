Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven por intento de robo domiciliario

Hoy, a las 13:40, mientras efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira realizaban recorridos preventivos por la calle María Rodríguez Castro, entre avenida Brasil y calle Anzolini, aprehendieron a un joven de apellido Frías (29), quien habría sido sorprendido cuando salía del interior de un domicilio, propiedad de una mujer mayor de edad, donde intentó cometer un ilícito y al notar la presencia policial, se tornó agresivo con los uniformados.

Finalmente, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, y el supuesto autor fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

