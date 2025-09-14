Catamarca: detienen a un joven por golpear a su pareja en Valle Viejo

En la noche de ayer, a las 22:10, mientras motoristas del GAM-PAMPA realizaban recorridos de prevención por inmediaciones a la Plaza El Aborigen, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, dialogaron con una mujer de 30 años de edad, quien adujo que, momentos antes, su pareja la habría agredido físicamente, por lo que de inmediato y en el lugar aprehendieron al supuesto autor del hecho, un sujeto de 28 años.

Luego, el joven fue trasladado a la Comisaría de Villa Dolores, que por jurisdicción corresponde, y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a seguir, en tanto que se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 10.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.