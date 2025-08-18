Catamarca: detienen a un joven por golpear a su pareja en el Norte capitalino

En la mañana de hoy, a las 11:55, alertado por el SAE-911, personal de la Seccional Séptima se hizo presente en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida México y calle Pedro Agote, donde dialogó con una joven mujer de 27 años de edad, quien expresó que su pareja la habría agredido físicamente, por lo que de inmediato los uniformados aprehendieron al presunto autor del hecho, un joven de 25 años, quien fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Finalmente, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 7.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911, gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.