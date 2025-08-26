Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven por el robo de una bicicleta

En los primeros minutos de hoy, a las 00:15, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la calle Gerardo Mario Denett, entre avenida Manuel Navarro y Fray J. Gómez, habrían identificado a una persona del sexo masculino que circulaba en una bicicleta SLP, rodado N° 29, de color negro con detalles anaranjados.

En ese momento, los policías controlaron la bici y lograron constatar que la numeración del cuadro estaba aparentemente adulterada, por lo que luego de averiguaciones tomaron conocimiento a través del SAE-911, que el rodado sería producto de un ilícito perpetrado días atrás, en virtud de lo cual quedó en calidad de secuestro, mientras que el joven de apellido Herrera (24) fue aprehendido.

Finalmente, se dio intervención a personal de la Seccional Novena, que corresponde por jurisdicción, quien informó de lo sucedido a la Fiscalía del Distrito Sur.

