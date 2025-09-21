Catamarca: detienen a un joven por atacar a policías con un machete

Hoy, a la 01:15, en la calle 25 de Diciembre, entre avenida Choya y calle Alpatauca, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un joven de apellido Cabrera (29), quien al momento de ser identificado habría intentado agredirlos con un (01) machete, que quedó en calidad de secuestro, al igual que otros elementos que esta persona tenía en su poder y de las que no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia.

En el lugar, los policías hicieron lo propio con otro sujeto de apellido Luján (24), puesto que habría entorpecido el procedimiento.

Finalmente, los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Séptima, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.