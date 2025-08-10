Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven por amenazar a una mujer en Valle Chico

En la madrugada de hoy, a las 03:20, numerarios de la Seccional Décima Primera llegaron hasta un domicilio del Complejo Habitacional Valle Chico, donde aprehendieron a un joven de apellido Segura (23), quien habría intentado ingresar al domicilio de una mujer de 30 años, para luego amenazarla.

Por lo sucedido, el supuesto autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia en la Unidad Judicial N° 9.

    La mesa ejecutiva del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido a la militancia y afiliados en el marco del convulsionado clima interno que enfrenta. El texto señala que "en vísperas de un nuevo proceso electoral, y ante versiones sobre la posible participación de afiliados radicales como candidatos de fuerzas políticas…

    La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado suma víctimas fatales confirmadas a medida que avanza: el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó este domingo a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniaey Ralstonia pickettii. A partir de…

