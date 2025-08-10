Catamarca: detienen a un joven por amenazar a una mujer en Valle Chico

En la madrugada de hoy, a las 03:20, numerarios de la Seccional Décima Primera llegaron hasta un domicilio del Complejo Habitacional Valle Chico, donde aprehendieron a un joven de apellido Segura (23), quien habría intentado ingresar al domicilio de una mujer de 30 años, para luego amenazarla.

Por lo sucedido, el supuesto autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia en la Unidad Judicial N° 9.