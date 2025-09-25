Catamarca: detienen a un joven por agresión

En la madrugada de hoy, a las 05:00, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Seccional Quinta se hicieron presentes en la calle Samuel Molina, entre Conesa y Gral. Villegas, y aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Ahumada (28), en virtud que fue sindicada por un hombre de 31 años de edad, como la presunta autora de haberlo agredido físicamente, causándole una lesión en la cabeza, que demandó que fuera asistido por profesionales médicos del SAME.

Ante lo sucedido, el joven quedó alojado en la dependencia policial, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a seguir, en tanto que se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 5.