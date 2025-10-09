Catamarca: detienen a un joven ladrón en la zona Sur capitalina

Hoy, a las 08:40, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa, llegaron hasta la intersección de la calle Vicario Segura y pasaje R. Juana Manuela Gorriti, donde observaron que una persona del sexo masculino, al notar la presencia de las unidades móviles, se habría dado a la fuga, dejando abandonado en el lugar prendas de vestir y un par de calzado que podrían estar vinculados a un ilícito, por lo que quedaron en calidad de secuestro.

Cabe señalar que, tras una breve persecución, los policías lograron aprehender al presunto autor de apellido Aguilar (25), quien fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.