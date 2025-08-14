Catamarca: detienen a un joven ladrón domiciliario en el Norte de la Capital

Efectivos se constituyeron en la Manzana “G”, del barrio Parque Norte, y se entrevistaron con una joven mujer de 20 años, quien adujo que un joven habría ingresado a su vivienda y perpetró un ilícito, para luego darse a la fuga.

Con las características brindadas y tras recorridos preventivos, en la intersección de las calles Parque Perito Moreno y Jorge “Negro” Herrera, motoristas policiales aprehendieron al presunto autor del hecho, un joven de apellido Ibáñez (19), como así también lograron recuperar una (01) olla eléctrica, que quedó en calidad de secuestro.

Ante esta situación, se invitó al damnificado a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 7, mientras que el aprehendido fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.