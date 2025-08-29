Catamarca: detienen a un joven en Tinogasta y le secuestran marihuana

Hoy, a las 17:30, tras una ardua tarea investigativa relacionada con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Tinogasta), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la colaboración de sus pares del GAUR-Belén y de Infantería Tinogasta, materializó un allanamiento en un inmueble del barrio La Paz, de esa Ciudad del Departamento homónimo.

Al irrumpir en la vivienda, los policías secuestraron diez (10) envoltorios de plástico con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 105 Gr. de Marihuana, al igual que once (11) plantines de la variedad cannabis sativa, que estaban siendo cultivados, una (01) balanza digital y un (01) teléfono celular marca Motorola.

Al finalizar la medida Judicial, un joven de 20 años de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.