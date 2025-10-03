Catamarca: detienen a un joven e incautaron aparatos tecnológicos por el supuesto delito de Grooming

Hoy, a las 08:30, luego de averiguaciones, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a cargo del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia se constituyeron en la calle Almagro al 500, del barrio Centro, donde conjuntamente con personal de la Unidad Judicial N° 1, materializaron un allanamiento por el supuesto delito de Grooming.

En el lugar, los investigadores secuestraron un (01) teléfono celular iPhone, una netbook, tres notebooks con sus respectivos cargadores, tres (03) tarjetas micro SD, dos (02) pendrives y una (01) PC marca Compaq. Asimismo y durante la medida Judicial, los policías procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 20 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.

Cabe señalar que, también trabajaron en el lugar Peritos de la Dirección Gral. Criminalística, quienes llevaron a cabo tareas de su especialidad.