Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: detienen a un joven e incautaron aparatos tecnológicos por el supuesto delito de Grooming

Hoy, a las 08:30, luego de averiguaciones, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a cargo del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia se constituyeron en la calle Almagro al 500, del barrio Centro, donde conjuntamente con personal de la Unidad Judicial N° 1, materializaron un allanamiento por el supuesto delito de Grooming.

En el lugar, los investigadores secuestraron un (01) teléfono celular iPhone, una netbook, tres notebooks con sus respectivos cargadores, tres (03) tarjetas micro SD, dos (02) pendrives y una (01) PC marca Compaq. Asimismo y durante la medida Judicial, los policías procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de 20 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.

Cabe señalar que, también trabajaron en el lugar Peritos de la Dirección Gral. Criminalística, quienes llevaron a cabo tareas de su especialidad.

  • Empresarios catamarqueños trabajan en la integración comercial con Chile

    Empresarios catamarqueños trabajan en la integración comercial con Chile

    El gobernador Raúl Jalil recibió hoy al presidente y vicepresidente de la Federación Económica Catamarca, Marcelo Coll y Alejandro Segli, respectivamente, quienes realizaron un balance del reciente viaje de empresarios catamarqueños a Chile y destacaron los avances en la integración y estrategias para potenciar la actividad comercial-productiva mediante el Paso San Francisco. “Mantuvimos reuniones con…

  • Catamarca: murió un hombre al caer de su moto en Ruta 38

    Catamarca: murió un hombre al caer de su moto en Ruta 38

    Un fatal siniestro vial ocurrió esta tarde de jueves a pocos metros del acceso a la Circunvalación Néstor Kirchner, sobre la Ruta Provincial N° 38, cuando un hombre perdió el control de su moto. La víctima fue identificada como Juan Nicolás Chaile, de 48 años, quien perdió la vida en el lugar del accidente. El…

  • Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

    Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

    El presidente Javier Milei presentó hoy en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso, y sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel”. En el…

  • Catamarca: detienen a un joven e incautaron aparatos tecnológicos por el supuesto delito de Grooming

    Catamarca: detienen a un joven e incautaron aparatos tecnológicos por el supuesto delito de Grooming

    Hoy, a las 08:30, luego de averiguaciones, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a cargo del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, numerarios de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia se constituyeron en la calle Almagro al 500, del barrio…

  • River Plate venció 1-0 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

    River Plate venció 1-0 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

    River Plate venció 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y sacó pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que se medirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas hizo prevalecer la ley del ex para convertir el tanto de la victoria en Rosario, mientras que Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado. De esta manera, el Millonario está a dos partidos de…

  • CATA presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste

    CATA presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste

    El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, en colaboración con el Consejo Norte Cultura, presenta la Muestra Regional de Artesanías del Noroeste, que se exhibe en una de las salas de CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada) dedicada al sector artesanal, un espacio que funcionará como sede permanente para diferentes muestras…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3