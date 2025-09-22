Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven delincuente y recuperan elementos robados

Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 7, por un joven de 19 años de edad, quien expresó que una persona del sexo masculino lo habría amenazado con un arma blanca tanto a él, como a su hermano, luego de tareas de su especialidad, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sumariantes del Precinto Judicial mencionado, llevó a cabo una medida Judicial en un domicilio del pasaje Vucetich al 700, del barrio La Victoria, de esta Ciudad Capital.

En la vivienda, los policías secuestraron prendas de vestir y un cuchillo de cocina, que habría utilizado el presunto autor al momento de cometer el ilícito, como así también continuando con las tareas investigativas, arrestaron en averiguación del hecho a éste joven de apellido Salas (22), quien fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

