Catamarca: detienen a un joven de 26 años por golpear y amenazar de muerte a su pareja

A las 15:00 de la tarde de hoy, en la calle Parque Iguazú, entre Pedro Agote y San Juan Bautista, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un sujeto de 26 años de edad, puesto que habría agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 20 años, para luego amenazarla de muerte.

Por el hecho, el supuesto autor del ilícito fue alojado en la Comisaría Séptima, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas, los 365 días del año.