Catamarca: detienen a un joven de 25 años que quiso prenderle fuego a su propia madre

En la noche de ayer, a las 23:20, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Décima se constituyó en un inmueble del pasaje Israel S/N° y procedió a la aprehensión de un joven de apellidos Heredia Álvarez (25), debido a que fue sindicado como el presunto autor de haberse tornado agresivo con su progenitora, una mujer de 45 años de edad, para luego amenazarla con prenderla fuego.

Por lo acontecido, el sujeto fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.