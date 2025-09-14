Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven de 22 años por violencia de género y secuestran un teléfono celular

Hoy, a la 06:10, en la intersección de la avenida México y calle Pedro Agote, personal de la Comisaría Cuarta aprehendió a una persona del sexo masculino de 22 años de edad, debido a que fue sindicada por su expareja, una jovencita de 20 años, como la presunta autora de haberla agredido físicamente.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un teléfono celular marca Motorola, por lo finalmente el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. 

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

