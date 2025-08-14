Catamarca: detienen a un joven de 22 años con marihuana en La Paz

Hoy, a las 16:10, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo) realizaban control vehicular, conjuntamente con sus pares del Destacamento Policial Casa de Piedra, en la Ruta Nacional N° 60, en inmediaciones al ingreso Este de esa localidad del Departamento La Paz, procedieron a controlar un automóvil Renault Logan gris, en el que circulaban cuatro personas de ambos sexos.

Al inspeccionar el rodado, los policías encontraron en el interior de una mochila y de una bolsa de tela, propiedad de un joven de 22 años, cinco envoltorios de plástico con sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se trataría de 1,449 Kg. de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro, en tanto que esta persona fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.