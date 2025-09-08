Catamarca: detienen a un joven de 20 años por violencia de género

En el mediodía de hoy, a las 12:00, por requerimiento del SAE-911, numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se constituyeron en el pasaje 1° de Mayo S/N°, donde dialogaron con una joven mujer de 25 años de edad, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente.

De inmediato y en el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, un joven de 20 años, quien fue alojado en la Comisaría Segunda, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.