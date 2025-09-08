Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven de 20 años por violencia de género

En el mediodía de hoy, a las 12:00, por requerimiento del SAE-911, numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se constituyeron en el pasaje 1° de Mayo S/N°, donde dialogaron con una joven mujer de 25 años de edad, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente.

De inmediato y en el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, un joven de 20 años, quien fue alojado en la Comisaría Segunda, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

  • “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    Luego de la difusión de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se subió al escenario con todos los integrantes del Poder Ejecutivo, como también a los intendentes y los principales candidatos que participaron en las secciones. En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: “Es para…

  • Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

    El presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza, en La Plata, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, que arrojaron un contundente triunfo a favor del peronismo. El libertario ensayó una autocrítica en la que admitió errores políticos. Milei se mostró acompañado por algunos de los integrantes de su gabinete, con…

  • Categórico triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires sobre el Gobierno libertario

    Fuerza Patria se impone con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También gana en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava. El gobernador impuso su estrategia y acertó. El gobierno libertario volvió a sufrir una derrota categórica y hay cuestionamientos al…

  • Milei ya está en el búnker de La Libertad Avanza para recibir los resultados de las elecciones

    Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei definió ir al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, y allí esperará la salida de los resultados desde el establecimiento. Hasta esta tarde todavía no estaba definida su presencia. Supuestamente, en el entorno del mandatario buscaban cerciorarse de tener el panorama electoral completo con…

  • La Libertad Avanza aguarda con cautela los primeros resultados electorales

     La Libertad Avanza se reúne en el búnker que se instaló en la localidad de Gonnet, en La Plata. Allí se espera la participación de todos los candidatos que participaron de los comicios y los dirigentes más importantes del partido. Finalmente, tras algunas dudas que se generaron, se confirmó la presencia del presidente Javier Milei en el búnker y…