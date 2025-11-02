Catamarca: detienen a un joven de 20 años por pegarle a su pareja, y le secuestran un cortaplumas

Hoy, a la 01:40, en el pasaje 1° de Mayo S/N°, inmediaciones al Polideportivo Sur “Ramón Castillo”, numerarios de la Comisaría Décima aprehendieron a un joven de 20 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven mayor de edad.

En el lugar, los policías incautaron un cortaplumas y un palo que el supuesto autor del hecho tenía en su poder en ese momento, en virtud de lo cual fue trasladado a la Seccional Segunda, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.