Catamarca: detienen a un joven de 20 años en Valle Viejo por golpear a sus abuelos

A las 00:30 de la madrugada de hoy, efectivos de la Comisaría de San Isidro llegaron hasta el barrio 32 viviendas de la localidad de El Bañado, Departamento Valle Viejo, y procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Silva (20), debido a que habría proferido amenazas, para luego agredir verbal y físicamente a sus propios abuelos; una mujer y un hombre de 57 y 65 años de edad respectivamente.

Por el hecho, el aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este y se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 10.