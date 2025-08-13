Catamarca: detienen a un joven de 20 años con marihuana en Belén

A las 14:05 de la tarde de ayer, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén) realizaban un operativo de control vehicular en el puesto Alpamicuna, ubicado en la Ruta Nacional N° 40, Departamento Belén, controlaron una motocicleta Motomel S2 150 cc., de colores negro y azul, en la que circulaba una persona del sexo masculino, quien habría intentado darse a la fuga.

Al realizarle un palpado superficial, los policías encontraron entre sus prendas de vestir, cinco envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea, en virtud de lo cual llevaron a cabo la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que se tratarían de 79 Gr. de Marihuana, que fue secuestrada al igual que un teléfono celular Redmi, de color negro, y el rodado mencionado.

Finalmente, los uniformados procedieron a la detención del joven de 20 años de edad, quien fue alojado en la Comisaría Departamental Belén, a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.