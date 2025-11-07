Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven de 18 años que intentó cometer un robo domiciliario en Valle Viejo

Hoy, a las 17:35, numerarios de la Comisaría de San Isidro se constituyeron en la calle Congresal Acevedo, entre Tristán Lobo y Bernardino Ahumada, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde aprehendieron a un joven de apellido Luna (18).

Esta persona, momentos antes, habría cometido un ilícito en un inmueble, donde resultó como damnificada una mujer de 37 años, para luego emprender la fuga e ingresar a una vivienda perteneciente a otra femenina de 34 años de edad.

Finalmente, se invitó a las damnificadas a realizar las denuncias correspondientes en la Unidad Judicial N° 10, mientras que el presunto autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

