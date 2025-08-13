Catamarca: detienen a un joven de 18 años por violencia de género

Efectivos policiales llegaron hasta un domicilio de Banda de Varela y procedieron a la aprehensión de un joven de 18 años de edad, quien habría agredido físicamente a su pareja, una adolescente de 16 años.

Finalmente, el presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.