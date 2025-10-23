Radio TV Valle Viejo
Catamarca: detienen a un joven con cocaína y marihuana en su poder

En la madrugada de hoy, a las 05:10, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia proveniente de la Provincia de Salta con destino a La Rioja.

Al inspeccionar el micro, los policías con la ayuda del can “Apolo”, adiestrado para detectar estupefacientes, quien realizó una marcación en una mochila de color negro, que pertenecería a una persona del sexo masculino de 23 años de edad, secuestraron sustancias tipo polvo de color blanco y herbácea, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de cocaína y 326 Gr. de marihuana, como así también incautaron un (01) teléfono celular Redmi Note 13.

Finalmente, el joven fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

  • Catamarca: un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual en Tinogasta

    El juicio por jurado que se desarrolló en el Nodo de Punto Digital de Tinogasta concluyó este jueves con un veredicto de culpabilidad contra un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima. El proceso estuvo a cargo del juez director Dr. Marcelo Soria, con…

  • Catamarca: descubren un campo de petroglifos en Santa Rosa (Tinogasta)

    Un reciente trabajo de campo llevado adelante por investigadores de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y el Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES)- CONICET, ha permitido identificar un nuevo campo de petroglifos en la localidad de Santa Rosa, Departamento Tinogasta. El hallazgo, situado en una zona de piedemonte, amplía notablemente…

  • Nicolás Varrone dará el salto a la Fórmula 2 en 2026

    El automovilismo argentino volverá a tener representación en la antesala de la Fórmula 1. Nicolás Varrone fue confirmado oficialmente como nuevo piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2. El anuncio lo realizó la propia categoría y el equipo neerlandés a través de sus canales oficiales, destacando la llegada del joven argentino, campeón de las 24…

  • Bacchiani y la banda de Adhemar Capital irán a juicio por la mayor estafa piramidal en Catamarca

    El juez federal Miguel Ángel Contreras firmó hoy jueves 23 de octubre el auto de elevación a juicio de la megacausa FTU 42/2021, en la que se acusa a Edgar Adhemar Bacchiani, fundador y CEO de Adhemar Capital SRL, junto a José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca y Zaraive Celeste Garcés Rusa, entre otros integrantes…

  • Catamarca: BGH construirá un parque solar de 10 MW en Valle Chico

    Esta mañana, en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot y el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, al representante del Grupo BGH, Manuel Pérez Larraburu, para dialogar sobre obras de energía que la compañía iniciará en Capital. El proyecto de…

