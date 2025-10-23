Catamarca: detienen a un joven con cocaína y marihuana en su poder

En la madrugada de hoy, a las 05:10, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia proveniente de la Provincia de Salta con destino a La Rioja.

Al inspeccionar el micro, los policías con la ayuda del can “Apolo”, adiestrado para detectar estupefacientes, quien realizó una marcación en una mochila de color negro, que pertenecería a una persona del sexo masculino de 23 años de edad, secuestraron sustancias tipo polvo de color blanco y herbácea, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de cocaína y 326 Gr. de marihuana, como así también incautaron un (01) teléfono celular Redmi Note 13.

Finalmente, el joven fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.