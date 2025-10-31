Catamarca: detienen a un joven arrebatador

A las 21:35 de la noche de ayer, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena se constituyeron en la esquina de la Avenida Gobernador Dr. Emilio Molina y calle Elsa del Pino, donde aprehendieron a un joven de apellido Cárdenes (19), quien habría intentado arrebatarle un teléfono celular a una joven mujer de 28 años de edad.

El sospechoso fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, mientras que se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 9.