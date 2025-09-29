Catamarca: detienen a un hombre que había cometido un robo en pleno centro de la Capital

En la jornada de ayer, alrededor de las 12.00 horas, personal policial llevó adelante un rápido procedimiento que culminó con la aprehensión de Alfredo Mariano Díaz, de 43 años, señalado como protagonista de un hecho ilícito ocurrido en la Radio City, ubicada en la esquina de calles Maipú y San Martín, a pocos metros de la Jefatura de la Policía Federal.

De acuerdo al parte judicial, la intervención de los efectivos fue inmediata, logrando neutralizar la situación y evitar la fuga del sospechoso. El domicilio del aprehendido fue fijado en el barrio 140 Viviendas de la ciudad Capital.

Las actuaciones quedaron radicadas en la Unidad Judicial N° 1, desde donde se investiga la mecánica del hecho y se aguarda el avance de las medidas procesales correspondientes.

Fuentes policiales remarcaron que la rápida respuesta de los uniformados permitió garantizar la seguridad en una zona altamente transitada, donde funcionan diversos comercios, medios de comunicación y dependencias públicas.