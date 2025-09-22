Catamarca: detienen a un hombre que golpeó a su expareja e intentó acuchillar a su cuñado

A las 00:15 de hoy, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Décima Segunda se constituyó en un domicilio del barrio Loma Negra, y aprehendió a un hombre de 43 años de edad, quien fue sindicado por su expareja, una joven mujer de 27 años, como el presunto autor de haber ingresado al interior de su vivienda y agredirla físicamente, para luego intentar hacer lo propio con su hermano utilizando un cuchillo tipo tramontina, que quedó en calidad de secuestro.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada a la seccional donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar, mientras que se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 3.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.