Catamarca: detienen a un hombre que abusó de una menor de 10 años y le robó dinero

Alertados por el SAE-911, efectivos del COEM-Kappa llegaron hasta el Barrio Santa Marta, donde se estaba produciendo un desorden. En el lugar, los policías procedieron a la aprehensión de un hombre de 36 años de edad, quien fue sindicado como el presunto autor de sustraerle dinero en efectivo a una niña de 10 años, para luego realizarle tocamientos impúdicos.

El aprehendido habría sido agredido físicamente por vecinos de la zona, por lo que debió ser asistido por profesionales médicos del SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista con custodia policial de personal de la Comisaría Novena, que dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, en tanto que se invitó a la progenitora de la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.